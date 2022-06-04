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Подоляк: Совокупные потери России – 80 000 убитыми и ранеными

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 02:48
Подоляк: Совокупные потери России – 80 000 убитыми и ранеными - Фото
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия потеряла в войне против Украины 80 000 человек убитыми и ранеными. Такую оценку он привел в интервью российскому изданию Медуза.

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"Первые полтора месяца у них могло погибать до тысячи человек [в день]. Сейчас идут позиционные потери примерно сопоставимые с нашими, то есть они в день теряют по 100-200 человек погибшими. Раненые и санитарные потери у них по 600-700 человек. На мой взгляд, сегодня совокупные потери ЧВК и российской армии вместе с санитарными потерями (раненые, убитые, покалеченные) — это порядка 80 000", — сказал Подоляк.

По его словам, количество потерь в России значительно сократилось по сравнению с первыми неделями войны, и российское командование очень удовлетворено.

"Когда ты теряешь тысячу человек в день, и когда ты теряешь сто человек в день, это немножко разные вещи. Они считают, что они уже воюют успешно", — сказал Подоляк.

"В первые полтора-два месяца они воевали абсолютно не понимая, что делают. Просто ходили колоннами по стране, а наши их быстро и жестко уничтожали. Это была достаточно простая война. К сожалению, она закончилась. Сейчас идет вязкая позиционная борьба, в которой главную роль играет количество оружия и живой силы", — добавил он.

Он прогнозирует, что российские потери и дальше будут уменьшаться, потому что российские войска все больше окапываются, а война перешла в режим артиллерийских дуэлей.

  • По данным Генштаба ВСУ, за 100 дней войны армия РФ потеряла погибшими 30 950 военных.
  • Россия о своих потерях в войне против Украины не сообщала с конца марта. Тогда она признала гибель 1351 военнослужащего и ранение еще 3825.

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Андрей Водяный
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Россия война армия рф михаил подоляк потери врага
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