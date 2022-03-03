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Подоляк: в России могут ввести военное положение

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 00:06
Подоляк: в России могут ввести военное положение - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

4 марта в России соберутся на экстренное заседание обе палаты парламента Российской Федерации – будут рассматривать введение в стране военного положения. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", – написал он.

Подоляк добавил, что россияне начали предпринимать усилия для того, чтобы покинуть свою страну.

"С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить", – написал советник главы ОП.

  • После того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину во всем мире против нее ввели беспрецедентные санкции. Экономика России рушится.

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Наталия Медведева
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