Подоляк: Знаменитые С-400 армии РФ ловят ракеты, как российские футболисты – мячи
Знаменитая российская система противовоздушной обороны С-400 "ловит ракеты, как российские футболисты – мячи". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя регулярные точные попадания украинской армии по командным пунктам и складам с боеприпасами россиян на временно оккупированных территориях.
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"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что у него есть мощный ВПК (военно-промышленный комплекс. – Ред.) – #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты – мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?" – написал Подоляк.
После появления на вооружении ВСУ HIMARS в России начали жаловаться, что С-400, которые "на бумаге" могут сбивать такие ракеты, не справились с этой задачей, что привело к уничтожению российских складов с боеприпасами и серьезным потерям в живой силе.
- В последние дни на временно оккупированных территориях регулярно взрываются и горят склады с боеприпасами, техника и командные пункты армии РФ. Особо активно западное оружие работает по оккупантам на юге. Также регулярно поступают сообщения о взрывах и пожарах на захваченной россиянами части Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит: "И это мы еще не начинали".
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