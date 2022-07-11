Подоляк: Знаменитые С-400 армии РФ ловят ракеты, как российские футболисты – мячи

Знаменитая российская система противовоздушной обороны С-400 "ловит ракеты, как российские футболисты – мячи". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя регулярные точные попадания украинской армии по командным пунктам и складам с боеприпасами россиян на временно оккупированных территориях.

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"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что у него есть мощный ВПК (военно-промышленный комплекс. – Ред.) – #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты – мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?" – написал Подоляк.

СПРАВКА. Как заявляют в Минобороны РФ, тактико-технические характеристики зенитно-ракетного комплекса С-400 выглядят так: дальность обнаружения цели – до 600 км, максимальная дальность поражения аэродинамических целей – до 400 км, баллистических ракет средней дальности – 15 км, высота поражения целей – якобы от 5 м до 30 км, средняя скорость полета ракет – до 2,5 км/с, стартовая их масса – до 1,9 т. Скорость цели максимальная – 4,8 км/м.



После появления на вооружении ВСУ HIMARS в России начали жаловаться, что С-400, которые "на бумаге" могут сбивать такие ракеты, не справились с этой задачей, что привело к уничтожению российских складов с боеприпасами и серьезным потерям в живой силе.

В последние дни на временно оккупированных территориях регулярно взрываются и горят склады с боеприпасами, техника и командные пункты армии РФ. Особо активно западное оружие работает по оккупантам на юге. Также регулярно поступают сообщения о взрывах и пожарах на захваченной россиянами части Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит: "И это мы еще не начинали".

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Оксана Житнюк

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