Подозреваемая по делу Шеремета: С Антоненко мы не знакомы

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь утверждает в интервью Цензор.нет, что до сих пор не знакома с другим фигурантом дела Андреем (Riffmaster) Антоненко.

"С Рифом (музыкальный никнейм Антоненко, - ред.) мы до сих пор не знакомы. С Юлией Кузьменко познакомились 24 сентября 2019. В квартире Инны Грищенко был обыск, я была там понятой, как раз съехались все - и волонтеры, и добровольцы - и мы встретились", - сказала она.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Дугарь подозревают заявил , что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы. в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат

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