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Подозреваемая по делу Шеремета: С Антоненко мы не знакомы

Подозреваемая по делу Шеремета: С Антоненко мы не знакомы - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.01.2020, 13:55

В то же время она знает другую подозреваемую – Юлию Кузьменко

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь утверждает в интервью Цензор.нет, что до сих пор не знакома с другим фигурантом дела Андреем (Riffmaster) Антоненко.

"С Рифом (музыкальный никнейм Антоненко, - ред.) мы до сих пор не знакомы. С Юлией Кузьменко познакомились 24 сентября 2019. В квартире Инны Грищенко был обыск, я была там понятой, как раз съехались все - и волонтеры, и добровольцы - и мы встретились", - сказала она.

  • 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил, что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы.

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Яна Дугарь андрей антоненко Юлия Кузьменко Павел Шеремет riffmaster
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