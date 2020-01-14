Подозреваемая по делу Шеремета: С Антоненко мы не знакомы

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь утверждает в интервью Цензор.нет, что до сих пор не знакома с другим фигурантом дела Андреем (Riffmaster) Антоненко.
"С Рифом (музыкальный никнейм Антоненко, - ред.) мы до сих пор не знакомы. С Юлией Кузьменко познакомились 24 сентября 2019. В квартире Инны Грищенко был обыск, я была там понятой, как раз съехались все - и волонтеры, и добровольцы - и мы встретились", - сказала она.
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