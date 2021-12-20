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Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел на свободу

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 21:26
Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел на свободу - Фото
Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в умышленном убийстве экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого, внес залог и покинул СИЗО. Об этом в комментарии Суспильному сообщил его адвокат Денис Ломанов.

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"Да, моего подзащитного выпустили под залог", – сказал адвокат. Сумму залога он не назвал.

Об этом также написала в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Аппеляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства конечно же нет", – написала она.

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел на свободу
  • 22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.
  • По версии следствия, 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После этого Кожара якобы поднялся на второй этаж за пистолетом, ударил им Старицкого в затылок, а затем выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.
  • 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
  • 10 апреля жене Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие. По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде.
  • В июне 2020 года Кожару арестовали. Изначально суд установил залог в размере 14 млн грн, но 1 июля 2021 года, как сообщает Укринформ, залог уменьшили до 7 млн грн. 
Вадим Ребрина
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леонид кожара Сергей Старицкий
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