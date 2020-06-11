Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД снова взят под стражу

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД снова взят под стражу - Фото
Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)
11.06.2020, 15:24

Апелляционный суд назначил Леониду Кожаре залог в 14 млн грн, отменив снижение суммы, принятое Шевченковским районным судом

Бывший глава МИД Леонид Кожара взят под стражу до 17 июля решением Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, назначен залог в 14 млн грн, он взят под стражу в здании суда.

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокурора на решение Шевченсковского районного суда Киева, по которому залог Кожаре был снижен до 2,1 млн грн.

  • 22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.
  • Следствие предварительно установило, что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. 
  • 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
  • В тот же день замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Кожара и его жена утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.
  • 27 марта Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 14 млн грн.
  • 10 апреля жене Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие. По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде.
  • 21 мая, после решения Шевченсковского суда, Кожара внес залог в 2,1 млн грн и покинул СИЗО.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
убийство арест залог леонид кожара Сергей Старицкий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 