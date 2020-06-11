Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД снова взят под стражу

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Бывший глава МИД Леонид Кожара взят под стражу до 17 июля решением Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, назначен залог в 14 млн грн, он взят под стражу в здании суда.

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокурора на решение Шевченсковского районного суда Киева, по которому залог Кожаре был снижен до 2,1 млн грн.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

В тот же день замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Кожара и его жена утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде 27 мартасодержания под стражей с залогом в размере 14 млн грн.

10 апреля жене Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие. По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде.



21 мая, после решения Шевченсковского суда, Кожара внес залог в 2,1 млн грн и покинул СИЗО.