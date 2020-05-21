Подозреваемому в убийстве экс-главе МИД суд уменьшил залог в 7 раз

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, с 14 млн грн до 2,1 млн грн. Сегодня подозреваемый внес залог. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там не смогли сказать, освобожден ли уже Кожара, напомнив, что СИЗО дается один день для проверки информации о внесении залога.

Дочь убитого Екатерина Старицкая в Facebook сообщила, что Кожара уже покинул СИЗО. "Кожара внес залог и вышел на свободу", — написала она, добавив, что на решение о снижении размера залога подана апелляция.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.

В тот же день замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Кожара и его жена утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде 27 мартасодержания под стражей с залогом в размере 14 млн грн.

10 апреля жене Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие. По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде.