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Подозреваемому в убийстве экс-главе МИД суд уменьшил залог в 7 раз

Подозреваемому в убийстве экс-главе МИД суд уменьшил залог в 7 раз - Фото
Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)
21.05.2020, 16:47

Теперь Леонида Кожара может покинуть СИЗО

Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, с 14 млн грн до 2,1 млн грн. Сегодня подозреваемый внес залог. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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Там не смогли сказать, освобожден ли уже Кожара, напомнив, что СИЗО дается один день для проверки информации о внесении залога.

Дочь убитого Екатерина Старицкая в Facebook сообщила, что Кожара уже покинул СИЗО. "Кожара внес залог и вышел на свободу", — написала она, добавив, что на решение о снижении размера залога подана апелляция. 

  • 22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.
  • Следствие предварительно установило, что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. 
  • 25 марта полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.
  • В тот же день замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Кожара и его жена утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.
  • 27 марта Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 14 млн грн.
  • 10 апреля жене Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие. По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде.

Вадим Ребрина
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