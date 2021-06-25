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Подпись "Байдена". Госспецсвязи заявляет о спланированной хакерской атаке на сайте петиций

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 14:07
Подпись
Хакер (Фото: Depositphotos)

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что ситуация с фальсификацией на сайте электронных петиций – это "спланированная хакерская атака". Речь идет о петиции об отставке замглавы Офиса президента Олега Татарова, которую подписал некто по имени Biden Joe – очевидно, тезка действующего президента США Джо Байдена.

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В пресс-службе Госспецсвязи сообщили, что по обращению ОП провели проверку на сайте петиций. Специалисты обнаружили, что участник голосования использовал похищенный ключ электронной подписи, сгенерированный ПриватБанком.

Как утверждают в Госспецсвязи, такие действия являются "целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности".

Для подобной атаки, по словам специалистов, нужна многомесячная подготовка и немалые финансовые средства.

В Госспецсвязи заявили о начале масштабной операции по полной проверке системы электронных доверительных услуг. В частности, исследуется система и вопрос безопасности выдачи ключей ПриватБанком. Такие же проверки ждут всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг.

Следует отметить, что петиция с подписью "Байдена" все еще размещена на сайте. По состоянию на 25 июня ее подписали 25 891 человек. Автор петиции требует немедленно уволить главу Офиса президента и напомнил, что 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятке. Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.

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Оксана Житнюк
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хакер петиция атака джо байден Госспецсвязи Олег Татаров
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