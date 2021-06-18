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Петиция об отставке Татарова набрала 25 000 подписей. Зеленский должен ее рассмотреть

18.06.2021, 14:54
Петиция об отставке Татарова набрала 25 000 подписей. Зеленский должен ее рассмотреть - Фото
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

Петиция об отставке замглавы Офиса президента Олега Татарова набрала необходимое число подписей, ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Это видно на портале с электронными петициями на сайте Офиса президента.

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По состоянию на 14:30 18 июня петицию подписали 25 044 человек из 25 000 необходимых. Сейчас ее статус значится "как ожидает рассмотрения", при этом украинцы смогут подписывать ее еще в течение 10 дней.

Петиция была подана 26 марта главой Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Единственное требование – немедленно уволить Татарова. Вчера ЦПК заявляли, что петицию, "похоже, попробовал сфальсифицировать" Офис президента, так как ее подписал некто "Biden Joe" – это английское написание имени президента США Джо Байдена.

В тексте самой петиции Шабунин напоминал, что Татаров является фигурантом дела о растрате 81 млн грн Нацгвардии, о его роли во время Майдана и звании заслуженный юрист Украины, которое ему присвоил президент-беглец Виктор Янукович. Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить текст петиции.

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Марк Сировой
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Олег Татаров петиция увольнение Владимир Зеленский виталий шабунин цпк
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