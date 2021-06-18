Петиция об отставке Татарова набрала 25 000 подписей. Зеленский должен ее рассмотреть
Петиция об отставке замглавы Офиса президента Олега Татарова набрала необходимое число подписей, ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Это видно на портале с электронными петициями на сайте Офиса президента.
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По состоянию на 14:30 18 июня петицию подписали 25 044 человек из 25 000 необходимых. Сейчас ее статус значится "как ожидает рассмотрения", при этом украинцы смогут подписывать ее еще в течение 10 дней.
Петиция была подана 26 марта главой Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Единственное требование – немедленно уволить Татарова. Вчера ЦПК заявляли, что петицию, "похоже, попробовал сфальсифицировать" Офис президента, так как ее подписал некто "Biden Joe" – это английское написание имени президента США Джо Байдена.
В тексте самой петиции Шабунин напоминал, что Татаров является фигурантом дела о растрате 81 млн грн Нацгвардии, о его роли во время Майдана и звании заслуженный юрист Украины, которое ему присвоил президент-беглец Виктор Янукович. Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить текст петиции.
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- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятке. Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021-го Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 3 мая ЦПК сообщал, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.
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