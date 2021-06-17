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ЦПК: У Зеленского фальсифицируют петицию об отставке Татарова, ее подписал "Байден"

17.06.2021, 13:30
ЦПК: У Зеленского фальсифицируют петицию об отставке Татарова, ее подписал
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

Центр противодействия коррупции заявил, что Офис президента пытается сфальсифицировать петицию об отставке замглавы ОП Олега Татарова. Об этом говорится на Facebook-странице организации.

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ЦПК опубликовал скриншот со списком подписантов петиции. На нем видно, что ее подписал Joe Biden – это английское написание имени президента США Джо Байдена.

В ЦПК отмечают, что подписать петицию можно только после авторизации через электронную подпись или Bank-ID. Там пишут, что невозможно сфальсифицировать электронную подпись извне.

"Похоже, Офис президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, а потому попробовал ее сфальсифицировать", – пишут в ЦПК.

На момент публикации у петиции есть более 23 000 подписантов. Для ее рассмотрения в ОП необходимо 25 000. Подписи будут собирать еще 10 дней.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Офиса президента.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский отставка цпк петиция джо байден офис президента Олег Татаров
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