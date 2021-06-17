ЦПК: У Зеленского фальсифицируют петицию об отставке Татарова, ее подписал "Байден"
Центр противодействия коррупции заявил, что Офис президента пытается сфальсифицировать петицию об отставке замглавы ОП Олега Татарова. Об этом говорится на Facebook-странице организации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
ЦПК опубликовал скриншот со списком подписантов петиции. На нем видно, что ее подписал Joe Biden – это английское написание имени президента США Джо Байдена.
В ЦПК отмечают, что подписать петицию можно только после авторизации через электронную подпись или Bank-ID. Там пишут, что невозможно сфальсифицировать электронную подпись извне.
"Похоже, Офис президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, а потому попробовал ее сфальсифицировать", – пишут в ЦПК.
На момент публикации у петиции есть более 23 000 подписантов. Для ее рассмотрения в ОП необходимо 25 000. Подписи будут собирать еще 10 дней.
LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Офиса президента.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятке. Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021-го Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 3 мая ЦПК сообщал, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.
Читайте также: У Зеленского исправили "заявление Байдена" о ПДЧ в НАТО для Украины – Axios
Комментарии