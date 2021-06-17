ЦПК: У Зеленского фальсифицируют петицию об отставке Татарова, ее подписал "Байден"

Центр противодействия коррупции заявил, что Офис президента пытается сфальсифицировать петицию об отставке замглавы ОП Олега Татарова. Об этом говорится на Facebook-странице организации.

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ЦПК опубликовал скриншот со списком подписантов петиции. На нем видно, что ее подписал Joe Biden – это английское написание имени президента США Джо Байдена.

В ЦПК отмечают, что подписать петицию можно только после авторизации через электронную подпись или Bank-ID. Там пишут, что невозможно сфальсифицировать электронную подпись извне.

"Похоже, Офис президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, а потому попробовал ее сфальсифицировать", – пишут в ЦПК.

На момент публикации у петиции есть более 23 000 подписантов. Для ее рассмотрения в ОП необходимо 25 000. Подписи будут собирать еще 10 дней.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Офиса президента.

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Марк Сировой

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