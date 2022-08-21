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Подполковника СБУ Наконечного нашли застреленным, открыто дело по статье об убийстве

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 13:00
Подполковника СБУ Наконечного нашли застреленным, открыто дело по статье об убийстве - Фото
Александр Наконечный (фото - Центр-Украина)

По факту гибели начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного открыто производство по статье об умышленном убийстве. Наконечного нашли мертвым с огнестрельным ранением в его квартире, сообщает Офис генпрокурора.

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Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели Наконечного (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, вчера около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело своего мужа с огнестрельным ранением.

Проводятся неотложные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.

Наконечный руководил СБУ в Кировоградской области с 16 января 2021 года. В интервью Украина-Центр он рассказывал, что в 2006 году окончил Академию СБУ, год служил в Винницком управлении, а затем два года работал в Киеве в отделе контрразведки и более 10 лет – в подразделении столичного главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Оксана Житнюк
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сбу убийство кировоградская область огнестрельное ранение александр наконечный
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