Пограничники в Черниговской области из стрелкового оружия сбили российский Shahed – видео
13.05.2023, 17:56
Скриншот с видео
Госпогранслужба опубликовала видео, как сегодня ночью в Черниговской области пограничники из стрелкового оружия сбили российский ударный дрон иранского производства "Shahed".
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По словам военного на видео, по БПЛА был открыт огонь из всего имеющегося стрелкового оружия. После поражения дрон упал в поле и взорвался.
- В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.
- Над Киевом уничтожены все БПЛА.
- В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом.
- В Хмельницкой области оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.
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