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Пограничники в Черниговской области из стрелкового оружия сбили российский Shahed – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 17:56
Пограничники в Черниговской области из стрелкового оружия сбили российский Shahed – видео - Фото
Скриншот с видео

Госпогранслужба опубликовала видео, как сегодня ночью в Черниговской области пограничники из стрелкового оружия сбили российский ударный дрон иранского производства "Shahed".

По словам военного на видео, по БПЛА был открыт огонь из всего имеющегося стрелкового оружия. После поражения дрон упал в поле и взорвался.

  • В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.
  • Над Киевом уничтожены все БПЛА.
  • В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом.
  • В Хмельницкой области оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.
Вадим Ребрина
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дронБПЛАShahed
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