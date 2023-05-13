Пограничники в Черниговской области из стрелкового оружия сбили российский Shahed – видео

Госпогранслужба опубликовала видео, как сегодня ночью в Черниговской области пограничники из стрелкового оружия сбили российский ударный дрон иранского производства "Shahed".

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По словам военного на видео, по БПЛА был открыт огонь из всего имеющегося стрелкового оружия. После поражения дрон упал в поле и взорвался.

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.

Над Киевом уничтожены все БПЛА.

В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом.

В Хмельницкой области оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.

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