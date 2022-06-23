Пограничники заявили о провокации Беларуси: там разрешили украинцам ходить в свои леса

Госпогранслужба предупредила украинцев о провокации Беларуси – там разрешили украинцам ходить в лес за дикоросами, хотя никаких переговоров об этом не было и решение принято Беларусью в одностороннем порядке. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко на брифинге 23 июня.

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Он сказал, что несколько дней назад Пограничный комитет Беларуси сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Ольманские болота для сбора дикоросов.

"Подчеркну, что такое решение ими принято в одностороннем порядке, и это фактически провокация", – сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что никаких договоренностей между украинской и беларуской сторонами по этому поводу не было. Не было также информирования по линии представительского аппарата.

"К тому же, поскольку Беларусь поддерживает российскую агрессию против нашей страны, безопасность наших граждан на территории смежной страны остается под большим вопросом", – сказал он.

Демченко сообщил, что пункты пропуска на границе с Беларусью не будут функционировать и пропуск граждан не будет осуществляться.

В целом, по его словам, на границе с Беларусью существенных изменений в обстановке нет. Беларуские подразделения продолжают выполнять задания по усилению границы с Украиной – это примерно семь батальонов, а также отдельные подразделения МВД Беларуси.

В Минобороны вчера сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников.

Беларуское оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

В СНБО и украинской разведке утверждают, что сейчас нет угрозы нового наступления с территории Беларуси.

Оксана Житнюк

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