Погранслужба: В Украину вернулись 80 000 человек, проживающих за границей

Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, возвращаются в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ и сил территориальной обороны. Госпогранслужба Украины сообщает, что за последние 5 дней в Украину вернулись 80 000 человек, в основном мужчины.

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По данным Госпогранслужбы на 28 февраля, за сутки государственную границу на западном участке пересекли почти 108 000 человек и почти 15 000 транспортных средств. Это примерно на 10% меньше показателей 27 февраля. В очередях остаются около 8 000 автомобилей.

На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовали почти 96 000 человек. Границу с Польшей пересекли почти 61 000 человек, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Госпогранслужба напоминает, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь при выезде из страны. Пограничники и таможенники сопредельных стран также максимально упростили пропуск на свою территорию.

Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления Западный кордон, чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

Сергей Бережной

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