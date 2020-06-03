Похищение украинского военного. США отреагировали на заявление РФ о "задержании"

В США выразили обеспокоенность в связи с информацией о "задержании" российскими спецслужбами похищенного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
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"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военного российскими силами на суверенной территории Украины", - заявили в посольстве.
Также в США напомнили, что РФ должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе: "Крым - это Украина".
- 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
- По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.
- 31 мая в ВСУ уточнили, что место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма.
- 2 июня в ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы".
Владислав Сердюк