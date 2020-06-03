Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Похищение украинского военного. США отреагировали на заявление РФ о "задержании"

Похищение украинского военного. США отреагировали на заявление РФ о "задержании" - Фото
Фото: LIGA.net
03.06.2020, 12:00

В посольстве США в Украине напомнили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

В США выразили обеспокоенность в связи с информацией о "задержании" российскими спецслужбами похищенного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военного российскими силами на суверенной территории Украины", - заявили в посольстве.

Также в США напомнили, что РФ должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе: "Крым - это Украина". 

  • 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.
  • 31 мая в ВСУ уточнили, что место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма.
  • 2 июня в ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы".
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
украинский военный США Крым похищение фсб рф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 