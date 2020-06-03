Похищение украинского военного. США отреагировали на заявление РФ о "задержании"

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В США выразили обеспокоенность в связи с информацией о "задержании" российскими спецслужбами похищенного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военного российскими силами на суверенной территории Украины", - заявили в посольстве.

Также в США напомнили, что РФ должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе: "Крым - это Украина".

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный . В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.

По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб ", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.

есто службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма. 31 мая в ВСУ уточнили , что м

в ФСБ РФ заявили , что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". 2 июня