Похищение Вербицкого и Луценко: арестован еще один подозреваемый
16.04.2021, 10:21
Фото: пресс-служба ГБР
Суд взял под арест подозреваемого в участии в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.
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Предполагаемому участнику похищения Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в Киеве сообщено о подозрении по статьям о похищении, пыткам и незаконном препятствовании организации и проведению митингов.
15 апреля 2021 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от пяти до 10 лет лишения воли.
- 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
- В июле 2017 года был задержан подозреваемый в организации похищения Александр Волков.
- 10 марта 2020-го полиция задержала еще одного подозреваемого по делу, 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали третьего одного подозреваемого.
- 22 августа следствие было завершено.
- В январе 2021-го дела двух подозреваемых были направлены в суд.
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