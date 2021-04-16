Похищение Вербицкого и Луценко: арестован еще один подозреваемый

Суд взял под арест подозреваемого в участии в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

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Предполагаемому участнику похищения Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в Киеве сообщено о подозрении по статьям о похищении, пыткам и незаконном препятствовании организации и проведению митингов.

15 апреля 2021 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от пяти до 10 лет лишения воли.

22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.

В июле 2017 года был задержан подозреваемый в организации похищения Александр Волков.

10 марта 2020-го полиция задержала еще одного подозреваемого по делу, 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали третьего одного подозреваемого.

22 августа следствие было завершено.

В январе 2021-го дела двух подозреваемых были направлены в суд.

Денис Юдин

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