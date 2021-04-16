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Похищение Вербицкого и Луценко: арестован еще один подозреваемый

16.04.2021, 10:21
Похищение Вербицкого и Луценко: арестован еще один подозреваемый - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Суд взял под арест подозреваемого в участии в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

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Предполагаемому участнику похищения Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в Киеве сообщено о подозрении по статьям о похищении, пыткам и незаконном препятствовании организации и проведению митингов.

15 апреля 2021 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от пяти до 10 лет лишения воли.

  • 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
  • В июле 2017 года был задержан подозреваемый в организации похищения Александр Волков.
  • 10 марта 2020-го полиция задержала еще одного подозреваемого по делу, 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали третьего одного подозреваемого.
  • 22 августа следствие было завершено.
  • В январе 2021-го дела двух подозреваемых были направлены в суд.
Денис Юдин
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похищение майдан Игорь Луценко юрий вербицкий гбр
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