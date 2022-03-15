Похищенного мэра Мелитополя россияне вывезли во временно оккупированный Луганск

Похищенного российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск. Судьба также захваченного россиянами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева неизвестна. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Федорову, по данным ОВА, оккупанты "инкриминируют дело о "терроризме".

Также сегодня в городе Бердянск около 7:00 российские военные провели обыск в доме священника Православной Церкви Украины Олега Николаева – председательствующего Совета христианских церквей и организаций Бердянска. После этого его вывезли в неизвестном направлении, сообщили в Запорожской ОВА.

Относительно гуманитарного конвоя, который направлялся в Мариуполь, в администрации отметили, что оккупанты третий день не позволяют доставить лекарства, продукты питания и крайне необходимые вещи для жителей города. В настоящее время колонна остановлена ​врагом и находится в 60 км от пункта назначения.

В Энергодаре российские захватчики с помощью бронемашины повредили памятник участникам АТО, расположенный рядом со школой №2, а также снимают очередное "кино" для пропагандистских российских каналов о том, как они раздают гуманитарную помощь гражданскому населению. В то же время украинскую гуманитарную помощь, поступившую из Запорожья, сегодня получили около 240 многодетных семей. Завтра, 15 марта, с 9:00 до 12:00 на базе пятой школы эта работа продолжится, сообщили в ОВА.

Оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. В это время персонал покидал рабочие места.

Кроме того, по информации местных жителей из разных громад Запорожской области, начали появляться люди, которые проводят информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти Украины и местных громад.

Главная цель ведения боевых действий на территории Запорожской области врагом не достигнута, отметили в администрации. Оккупанты понесли потери на направлении Васильевка – Пологи.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

12 марта к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. При этом ее представили как и.о. мэра города. Данильченко заявила, что ее основной задачей является "подстроить все механизмы под новую действительность, для того чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Данильченко предательницей, которая ответит по закону, и опубликовал "список подонков во главе с бывшим нардепом от Партии регионов Евгением Балицким, которые сознательно пошли на сотрудничество с оккупантами в Мелитополе".

13 марта оккупанты похитили из дома главу Мелитопольского районного совета Сергея Прийму. Вместе с ним из дома забрали документы, мобильные устройства, требовали пароли к ним.

Вадим Ребрина

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