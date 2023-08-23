UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожалел россиян. Эпатажный датский режиссер Триер недоволен передачей Украине F-16

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 00:02
Пожалел россиян. Эпатажный датский режиссер Триер недоволен передачей Украине F-16 - Фото
Фото: EPA

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер, широко известный в мире благодаря своим эпатажным фильмам, пожалел россиян и упрекнул правительство своей страны после решения о передаче Украине истребителей F-16. Об этом Триер написал в Instagram.

"Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как влюбленная по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин убийств современности, улыбаясь до ушей): "Жизни русских тоже имеют значение!". С уважением Ларс", – написал Триер.

Пожалел россиян. Эпатажный датский режиссер Триер недоволен передачей Украине F-16

СПРАВКА. Ларс фон Триер – датский кинорежиссер, считающийся важной фигурой европейской киноиндустрии. Его и его работы называют амбициозными и провокационными. Его фильмы предлагают конфронтационные исследования экзистенциальных, социальных, психосексуальных и политических проблем и затрагивают такие темы, как милосердие, жертвоприношение и психическое здоровье.

Фон Триер и его работа были предметом критики и споров: Каннский кинофестиваль, помимо неоднократного номинирования и награждения его фильмов, однажды назвал Триера персоной нон грата за то, что он пошутил о нацизме во время интервью; причинение вреда животным на съемочной площадке Мандерлея, а также изображения насилия и несимуляционного секса в некоторых его фильмах вызвали критику; и его обвинили в жестоком обращении и небрежном отношении к актрисам во время съемок. 

Читайте также: ВСУ: F-16 могут топить корабли России и сделать наступление эффективным. Нужна модификация

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапропагандаf-16Ларс фон Триер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 