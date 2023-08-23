Пожалел россиян. Эпатажный датский режиссер Триер недоволен передачей Украине F-16

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер, широко известный в мире благодаря своим эпатажным фильмам, пожалел россиян и упрекнул правительство своей страны после решения о передаче Украине истребителей F-16. Об этом Триер написал в Instagram.

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"Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как влюбленная по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин убийств современности, улыбаясь до ушей): "Жизни русских тоже имеют значение!". С уважением Ларс", – написал Триер.

СПРАВКА. Ларс фон Триер – датский кинорежиссер, считающийся важной фигурой европейской киноиндустрии. Его и его работы называют амбициозными и провокационными. Его фильмы предлагают конфронтационные исследования экзистенциальных, социальных, психосексуальных и политических проблем и затрагивают такие темы, как милосердие, жертвоприношение и психическое здоровье. Фон Триер и его работа были предметом критики и споров: Каннский кинофестиваль, помимо неоднократного номинирования и награждения его фильмов, однажды назвал Триера персоной нон грата за то, что он пошутил о нацизме во время интервью; причинение вреда животным на съемочной площадке Мандерлея, а также изображения насилия и несимуляционного секса в некоторых его фильмах вызвали критику; и его обвинили в жестоком обращении и небрежном отношении к актрисам во время съемок.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестно количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

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