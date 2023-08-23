Пошкодував росіян. Епатажний данський режисер Трієр незадоволений передачею Україні F-16

Данський кінорежисер Ларс фон Трієр, широко відомий у світі завдяки своїм епатажним фільмам, пошкодував росіян і дорікнув уряду своєї країни після рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Про це Трієр написав в Instagram.

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"Пану Зеленському і пану Путін, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як закохана по вуха, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин вбивств сучасності, посміхаючись до вух): "Життя росіян теж мають значення!". Ларс", – написав Трієр.

ДОВІДКА. Ларс фон Трієр – данський кінорежисер, який вважається важливою фігурою європейської кіноіндустрії. Його та його роботи називають амбітними та провокаційними. Його фільми пропонують конфронтаційні дослідження екзистенційних, соціальних, психосексуальних та політичних проблем і торкаються таких тем, як милосердя, жертвопринесення та психічне здоров'я. Фон Трієр та його робота були предметом критики та суперечок: Каннський кінофестиваль, крім неодноразового номінування та нагородження його фільмів, одного разу назвав Трієра персоною нон грата за те, що він пожартував про нацизм під час інтерв'ю; заподіяння шкоди тваринам на знімальному майданчику Мандерлея, а також зображення насильства та несимуляційного сексу у деяких його фільмах викликали критику; також його звинуватили у жорстокому поводженні та недбалому ставленні до актрис під час знімання.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

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