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Пошкодував росіян. Епатажний данський режисер Трієр незадоволений передачею Україні F-16

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 00:02
Пошкодував росіян. Епатажний данський режисер Трієр незадоволений передачею Україні F-16 - Фото
Фото: EPA

Данський кінорежисер Ларс фон Трієр, широко відомий у світі завдяки своїм епатажним фільмам, пошкодував росіян і дорікнув уряду своєї країни після рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Про це Трієр написав в Instagram.

"Пану Зеленському і пану Путін, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як закохана по вуха, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин вбивств сучасності, посміхаючись до вух): "Життя росіян теж мають значення!". Ларс", – написав Трієр.

Пошкодував росіян. Епатажний данський режисер Трієр незадоволений передачею Україні F-16

ДОВІДКА. Ларс фон Трієр – данський кінорежисер, який вважається важливою фігурою європейської кіноіндустрії. Його та його роботи називають амбітними та провокаційними. Його фільми пропонують конфронтаційні дослідження екзистенційних, соціальних, психосексуальних та політичних проблем і торкаються таких тем, як милосердя, жертвопринесення та психічне здоров'я.

Фон Трієр та його робота були предметом критики та суперечок: Каннський кінофестиваль, крім неодноразового номінування та нагородження його фільмів, одного разу назвав Трієра персоною нон грата за те, що він пожартував про нацизм під час інтерв'ю; заподіяння шкоди тваринам на знімальному майданчику Мандерлея, а також зображення насильства та несимуляційного сексу у деяких його фільмах викликали критику; також його звинуватили у жорстокому поводженні та недбалому ставленні до актрис під час знімання.

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Наталія Медведєва
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війнапропагандаF-16Ларс фон Трієр
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