Покушение на главу Херсонской ОВА. Прокудин: Не впервые – пытались артиллерией и дронами

Председатель Херсонской ОВА отметил, что оккупанты выходили с ним на связь и угрожали

Александр Прокудин и Василий Малюк (Фото: Конгресс местных и региональных властей)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин знал о покушении на него от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Случай, произошедший 10 апреля, – не первая попытка убить Прокудина, это пытались сделать и артиллерией, и дронами. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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10 апреля в Херсонской области был задержан местный житель, который вместе с российскими спецслужбами пытался организовать на Прокудина покушение. Россияне запустили дрон, задержанный наблюдал и корректировал огонь по машине.

По словам главы Херсонской ОГА, он знал об этом – ему давали слушать записи переговоров, и именно о его машине шла речь.

"Сделали некоторые меры и своевременно посадили этот дрон. СБУ задержала вероятного помощника россиян. Предварительно, он уже наводил оккупантов на другие объекты ранее. Там до 10 эпизодов есть, где он корректирует огонь", – рассказал он.

Прокудин отметил, что это не первая попытка покушения на него: его пытались убить и артиллерией, и дронами.

"Думаю, и это было не последнее покушение. Все живут в таких условиях – под прицелом. Я могу просто идти по улице – и "прилет", – отметил он.

Председатель Херсонской ОВА также отметил, что с ним выходили на связь оккупанты и угрожали.

"Они писали в соцсетях. Знакомые в прошлом люди выходили на меня и говорили, "что сейчас мы придем". Пытались угрожать. Не один раз такое было. Но я не беру трубку и не вступаю в переписки", – добавил Прокудин.

12 марта ГУР сообщило, что его начальник Кирилл Буданов пережил более 10 попыток серьезных покушений с момента начала российско-украинской войны в 2014 году.

31 марта российское Министерство иностранных дел обвинило Украину в якобы причастности к террористическим актам на территории страны-агрессора и призвало выдать ей председателя СБУ Василия Малюка.

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