Замах на голову Херсонської ОВА. Прокудін: Не вперше – намагалися вбити і артилерією, і дронами

Голова Херсонської ОВА зазначив, що окупанти виходили з ним на зв'язок і погрожували

Олександр Прокудін та Василь Малюк (Фото: Конгрес місцевих і регіональних влад)

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін знав про замах на нього від голови Служби безпеки України Василя Малюка. Випадок, який стався 10 квітня, – не перша спроба вбити Прокудіна, це намагалися зробити і артилерією, і дронами. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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10 квітня у Херсонській області був затриманий місцевий житель, який разом із російськими спецслужбами намагався організувати на Прокудіна замах. Росіяни запустили дрон, затриманий спостерігав і коригував вогонь по автівці.

За словами голови Херсонської ОВА, він знав про це – йому давали слухати записи переговорів, і саме про його машину йшлося.

"Зробили деякі заходи і своєчасно посадили цей дрон. СБУ затримала ймовірного помічника росіян. Попередньо, він вже наводив окупантів на інші об'єкти раніше. Там до 10 епізодів є, де він коригує вогонь", – розповів він.

Прокудін наголосив, що це не перша спроба замаху на нього: його намагалися вбити і артилерією, і дронами.

"Думаю, і це був не останній замах. Всі живуть у таких умовах – під прицілом. Я можу просто йти по вулиці – і "прильот", – зазначив він.

Голова Херсонської ОВА також зазначив, що з ним виходили на зв'язок окупанти й намагалися погрожувати.

"Вони писали у соцмережах. Знайомі у минулому люди виходили на мене і казали, "що зараз ми прийдемо". Намагалися погрожувати. Не один раз таке було. Але я не беру слухавку і не вступаю в переписки", – додав Прокудін.

12 березня ГУР повідомило, що його начальник Кирило Буданов пережив понад 10 спроб серйозних замахів із моменту початку російсько-української війни у 2014 році.

31 березня російське Міністерство закордонних справ звинуватило Україну у буцімто причетності до терористичних актів на території країни-агресора та закликало видати їй голову СБУ Василя Малюка.

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