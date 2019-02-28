Покушения не было. У Турчинова опровергли фейк о взрыве машины

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов, не взрывался. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Турчинова Анна Вахотская.

Там отметили, что в интернете начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля".

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"По этому поводу есть сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - сказала пресс-секретарь.

Ранее начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что на жизнь и здоровье главы государства Петра Порошенко в прошлом году злоумышленники планировали покушаться более десятка раз, но их замыслы разоблачали.