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28.02.2019, 16:36

Покушения не было. У Турчинова опровергли фейк о взрыве машины

Покушения не было. У Турчинова опровергли фейк о взрыве машины - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

В интернете начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины"

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Автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов, не взрывался. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Турчинова Анна Вахотская.

Там отметили, что в интернете начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля".

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"По этому поводу есть сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - сказала пресс-секретарь.

Ранее начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что на жизнь и здоровье главы государства Петра Порошенко в прошлом году злоумышленники планировали покушаться более десятка раз, но их замыслы разоблачали.

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Теги: взрыв, александр турчинов, снбо, покушение
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