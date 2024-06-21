Полигон запуска "шахедов" и три НПЗ: что и где атаковали дроны СБУ и Сил обороны ночью

По данным собеседника LIGA.net, СБУ и Силы обороны ударили по трем НПЗ: Афипскому, Ильскому и Краснодарскому

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

В ночь на 21 июня Служба безопасности Украины провела две успешные спецоперации: совместно с Вооруженными Силами Украины они отработали по полигону запуска "шахедов" и трем нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае. Об этом LIGA.net сообщил информированный собеседник.

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Собеседник рассказал, что сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и Военно-морских сил ВСУ, "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в Ейске, откуда россияне запускают по Украине "шахеды".

Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы – на полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией, отметил он.

После этого дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский, утверждает собеседник и подчеркивает – это ключевые заводы южного округа России, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.

Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута – сделает ее дороже и дольше, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.

21 июня Генштаб ВСУ заявлял, что целями ночной атаки украинских дронов были сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России: Ильский, Афипский, Краснодарский и Астраханский.

В ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

По данным военных, в районе нефтебазы было по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар.

Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами.

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