Полигон запуска "шахедов" и три НПЗ: что и где атаковали дроны СБУ и Сил обороны ночью
В ночь на 21 июня Служба безопасности Украины провела две успешные спецоперации: совместно с Вооруженными Силами Украины они отработали по полигону запуска "шахедов" и трем нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае. Об этом LIGA.net сообщил информированный собеседник.
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Собеседник рассказал, что сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и Военно-морских сил ВСУ, "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в Ейске, откуда россияне запускают по Украине "шахеды".
Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы – на полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией, отметил он.
После этого дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский, утверждает собеседник и подчеркивает – это ключевые заводы южного округа России, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.
Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута – сделает ее дороже и дольше, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.
21 июня Генштаб ВСУ заявлял, что целями ночной атаки украинских дронов были сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России: Ильский, Афипский, Краснодарский и Астраханский.
- В ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.
- По данным военных, в районе нефтебазы было по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар.
- Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами.
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