Полігон запуску "шахедів" та три НПЗ: що і де атакували дрони СБУ та Сил оборони вночі

За даними співрозмовника LIGA.net, СБУ та Сили оборони вдарили по трьох НПЗ: Афіпському, Ільському та Краснодарському

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

У ніч проти 21 червня Служба безпеки України провела дві успішні спецоперації: спільно зі Збройними Силами України вони відпрацювали по полігону запуску "шахедів" та трьох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник.

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Співрозмовник розповів, що спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та Військово-морських сил ЗСУ, "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у Єйську, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди".

Там розташований склад іранських дронів та проживають у казармах їх оператори – на полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією, зазначив він.

Після цього дрони СБУ спільно із силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський, стверджує співрозмовник та наголошує – це ключові заводи південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.

Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту – зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

21 червня Генштаб ЗСУ заявляв, що цілями нічної атаки українських дронів були одразу чотири нафтопереробні заводи у Росії: Ільський, Афіпський, Краснодарський та Астраханський.

У ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

За даними військових, у районі нафтобази було щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа.

Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження щонайменше однієї місткості з нафтопродуктами.

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