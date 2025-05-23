Politico: Немецкая фирма Kontron поставляла технологии в Россию, несмотря на санкции ЕС

Компания экспортировала в Россию технологии на сумму свыше 3,5 млн евро, говорится в расследовании

Компания Kontron (Фото: www.kontron-electronics.com)

Немецкая технологическая компания Kontron экспортировала в Россию ограниченные технологии после того, как Европейский Союз ввел новый раунд санкций против режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании Politico.

Kontron использовала словенскую дочернюю компанию для экспорта конфиденциальных телекоммуникационных технологий более чем на 3,5 млн евро своему российскому подразделению в конце 2023 года. Это произошло в обход нескольких волн санкций ЕС, вступивших в силу в 2023 году.

Согласно экспортным записям, которые изучило издание, 11 партий были отправлены из словенской дочерней компании Kontron doo в ее российскую дочернюю компанию Iskra Technologies в период с июля до ноября 2023 года – через несколько месяцев после вступления в силу новых санкций.

Продукция включала в себя товар двойного назначения – телекоммуникационную платформу SI3000, которая может отслеживать и перехватывать коммуникационный трафик.

Компания заявила, что поставки запрещенных из-за санкций товаров, в том числе технологий и оборудования двойного назначения, касались старых заказов и были разрешены Словенией через выданные ранее лицензий.

"После введения в действие 11-го пакета санкций (23 июня) мы прекратили экспорт любых новых товаров и поставляли только уже одобренный экспорт в соответствии с выданными экспортными лицензиями, согласно действующим санкциям ЕС", – заявили в компании.

Журналисты отмечают, что в ЕС действуют правила, запрещающие экспорт таких товаров даже по уже заключенным контрактам. Однако возможны исключения для отдельных случаев по кибертехнологиям, технологиям экстренной помощи и медицинским технологиям, если есть разрешение от правительства страны, где расположена компания.

Ранее Kontron обещала отказаться от работы в России. В годовом отчете фирмы за 2021 год компания осуждала российское вторжение и заявляла, что не будет инвестировать в эту страну и сократит количество работников в России почти с 600 до 240.

Однако Kontron имеет постоянное присутствие на российском рынке через дочернюю компанию – Iskra Technologies.

Iskra Technologies сама была санкционирована Европейским Союзом в декабре 2024 года, и Kontron сохраняет полный контроль над этой санкционной компанией согласно последним отчетам компании за конец года.

Кроме того, с июня 2023 года словенское отделение Kontron также осуществило по меньшей мере 49 поставок технологии наблюдения SI3000 и запасных частей в свою дочернюю компанию в Казахстане, свидетельствуют экспортные записи, проанализированные журналистами.

В своем заявлении Kontron сообщила, что весь экспорт в Казахстан предназначен для внутреннего использования.

15 мая 2025 года глава МИД Германии сказал, что у США и Европы есть консенсус в вопросе ужесточения санкций против России.

20 мая Совет ЕС принял 17-й пакет санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины.