Politico: Німецька фірма Kontron постачала обмежені технології до Росії, попри санкції ЄС

Компанія експортувала до Росії технологій на суму понад 3,5 млн євро, йдеться в розслідуванні

Компанія Kontron (Фото: www.kontron-electronics.com)

Німецька технологічна компанія Kontron експортувала до Росії обмежені технології після того, як Європейський Союз запровадив новий раунд санкцій проти режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в розслідуванні Politico.

Kontron використала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на понад 3,5 млн євро своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року. Це відбулося в обхід кількох хвиль санкцій ЄС, що набули чинності у 2023 році.

Згідно з експортними записами, які оглянуло видання, 11 партій було відправлено зі словенської дочірньої компанії Kontron doo до її російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня до листопада 2023 року – через кілька місяців після набрання чинності нових санкцій.

Продукція містила товар подвійного призначення – телекомунікаційну платформу SI3000, яка може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік.

Компанія заявила, що постачання заборонених через санкції товарів, зокрема технологій та обладнання подвійного призначення, стосувалися старих замовлень і були дозволені Словенією через видані раніше ліцензії.

"Після введення в дію 11-го пакета санкцій (23 червня) ми припинили експорт будь-яких нових товарів і постачали лише вже схвалений експорт відповідно до виданих експортних ліцензій, згідно з чинними санкціями ЄС", – заявили в компанії.

Журналісти зазначають, що у ЄС діють правила, які забороняють експорт таких товарів навіть за вже укладеними контрактами. Проте можливі винятки для окремих випадків щодо кібертехнологій, технологій екстреної допомоги та медичних технологій, якщо є дозвіл від уряду країни, де розташована компанія.

Раніше Kontron обіцяла відмовитися від роботи в Росії. У річному звіті фірми за 2021 рік компанія засуджувала російське вторгнення та заявляла, що не інвестуватиме в цю країну і скоротить кількість працівників у Росії з майже 600 до 240.

Однак Kontron має постійну присутність на російському ринку через дочірню компанію – Iskra Technologies.

Iskra Technologies сама була санкціонована Європейським Союзом у грудні 2024 року, і Kontron зберігає повний контроль над цією санкційною компанією, згідно з останніми звітами компанії за кінець року.

Окрім цього з червня 2023 року словенське відділення Kontron також здійснило щонайменше 49 постачань технології спостереження SI3000 та запасних частин до своєї дочірньої компанії в Казахстані, свідчать експортні записи, проаналізовані журналістами.

У своїй заяві Kontron повідомила, що весь експорт до Казахстану призначений для внутрішнього використання.

15 травня 2025 року глава МЗС Німеччини сказав, що США та Європа мають консенсус у питанні посилення санкцій проти Росії.

20 травня Рада ЄС ухвалила 17-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабну агресію проти України.