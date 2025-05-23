Politico: Німецька фірма Kontron постачала обмежені технології до Росії, попри санкції ЄС
Німецька технологічна компанія Kontron експортувала до Росії обмежені технології після того, як Європейський Союз запровадив новий раунд санкцій проти режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в розслідуванні Politico.
Kontron використала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на понад 3,5 млн євро своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року. Це відбулося в обхід кількох хвиль санкцій ЄС, що набули чинності у 2023 році.
Згідно з експортними записами, які оглянуло видання, 11 партій було відправлено зі словенської дочірньої компанії Kontron doo до її російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня до листопада 2023 року – через кілька місяців після набрання чинності нових санкцій.
Продукція містила товар подвійного призначення – телекомунікаційну платформу SI3000, яка може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік.
Компанія заявила, що постачання заборонених через санкції товарів, зокрема технологій та обладнання подвійного призначення, стосувалися старих замовлень і були дозволені Словенією через видані раніше ліцензії.
"Після введення в дію 11-го пакета санкцій (23 червня) ми припинили експорт будь-яких нових товарів і постачали лише вже схвалений експорт відповідно до виданих експортних ліцензій, згідно з чинними санкціями ЄС", – заявили в компанії.
Журналісти зазначають, що у ЄС діють правила, які забороняють експорт таких товарів навіть за вже укладеними контрактами. Проте можливі винятки для окремих випадків щодо кібертехнологій, технологій екстреної допомоги та медичних технологій, якщо є дозвіл від уряду країни, де розташована компанія.
Раніше Kontron обіцяла відмовитися від роботи в Росії. У річному звіті фірми за 2021 рік компанія засуджувала російське вторгнення та заявляла, що не інвестуватиме в цю країну і скоротить кількість працівників у Росії з майже 600 до 240.
Однак Kontron має постійну присутність на російському ринку через дочірню компанію – Iskra Technologies.
Iskra Technologies сама була санкціонована Європейським Союзом у грудні 2024 року, і Kontron зберігає повний контроль над цією санкційною компанією, згідно з останніми звітами компанії за кінець року.
Окрім цього з червня 2023 року словенське відділення Kontron також здійснило щонайменше 49 постачань технології спостереження SI3000 та запасних частин до своєї дочірньої компанії в Казахстані, свідчать експортні записи, проаналізовані журналістами.
У своїй заяві Kontron повідомила, що весь експорт до Казахстану призначений для внутрішнього використання.
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