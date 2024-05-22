Politico: Республиканцы критикуют Белый дом за отправку оружия на Гаити, а не в Украину

Пакет военной помощи включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, следующих на остров

Нацполиция Гаити (Фото: ЕРА/Mentor David Lorens)

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и сенатор Джим Риш раскритиковали администрацию президента Джо Байдена в том, что та в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование, которое могло бы быть использовано для помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

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В письме к госсекретарю Энтони Блинкену Маккол и Риш обвинили администрацию за использование своих президентских полномочий с целью ускорить выделение $60 млн военной помощи кенийской армии для подавления "сеющих хаос" банд на Гаити.

Этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, направляющихся на остров.

В письме Блинкену также говорится, что администрация американского президента спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса. При этом растет обеспокоенность тем, что поддержка Гаити Соединенными Штатами может дорого стоить Украине, которая борется против российской агрессии, пишет Politico.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити – что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы", – заявил помощник члена Республиканской партии на условиях анонимности.

В свою очередь, в Госдепе заявили, что пытаются реагировать на "многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины. Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров", – заявил неназванный американский госслужащий.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

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