Politico: Республіканці критикують Білий дім за відправлення зброї на Гаїті, а не в Україну

Пакет військової допомоги містить гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських військ, що прямують на острів

Нацполіція Гаїті (Фото: ЕРА/Mentor David Lorens)

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена в тому, що та в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання, яке могло б бути використане для допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

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У листі до держсекретаря Ентоні Блінкена Маккол та Ріш звинуватили адміністрацію за використання своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення $60 млн військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.

Цей пакет містить гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських військ, що прямують на острів.

У листі до Блінкена також йдеться, що адміністрація американського президента поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу. Разом з цим зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті Сполученими Штатами може дорого коштувати Україні, яка бореться проти російської агресії, пише Politico.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті – що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси", – заявив помічник члена Республіканської партії на умовах анонімності.

Своєю чергою у Держдепі заявили, що намагаються реагувати на "численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України. Обидва пріоритети є важливими, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів", – заявив неназваний американський держслужбовець.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

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