Politico: Российские солдаты ищут слабые места в обороне Украины
Российские солдаты (Фото: пропагандистские СМИ)

Российские войска пытаются найти и использовать слабые места в украинской обороне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух украинских военных.

По словам одного из военных, действия россиян во многом зависят от качества укреплений конкретных позиций.

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"Все зависит от командира. Если он прикажет копать и минировать, район будет хорошо укреплен. Если [россияне] увидят, что ваш подраздел хорошо окопался, они атакуют соседние", – отметил солдат.

Аналогичную тактику изданию подтвердил также Роман Погорелый, соучредитель DeepState. По его словам, противник наступает по всей линии фронта, выискивая проблемные участки.

"Россияне наступают повсюду, ищут слабые и проблемные места, они знают их все. И как только они находят эти места, они немедленно концентрируют там свои ресурсы и войска и начинают прорыв. И именно тогда, к сожалению, наша оборона начинает рушиться", – сказал Погорелый.

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