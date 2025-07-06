Politico: Российские солдаты ищут слабые места в обороне Украины
Российские войска пытаются найти и использовать слабые места в украинской обороне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух украинских военных.
По словам одного из военных, действия россиян во многом зависят от качества укреплений конкретных позиций.
"Все зависит от командира. Если он прикажет копать и минировать, район будет хорошо укреплен. Если [россияне] увидят, что ваш подраздел хорошо окопался, они атакуют соседние", – отметил солдат.
Аналогичную тактику изданию подтвердил также Роман Погорелый, соучредитель DeepState. По его словам, противник наступает по всей линии фронта, выискивая проблемные участки.
"Россияне наступают повсюду, ищут слабые и проблемные места, они знают их все. И как только они находят эти места, они немедленно концентрируют там свои ресурсы и войска и начинают прорыв. И именно тогда, к сожалению, наша оборона начинает рушиться", – сказал Погорелый.
- 20 июня соучредитель DeepState рассказал LIGA.net , что укрепления на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году.
- 27 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина изменила подход к укреплениям на передовой, учитывая новую тактику России.