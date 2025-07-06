Politico: Российские солдаты ищут слабые места в обороне Украины

По словам украинских военных, россияне ищут слабые места в обороне, чтобы в дальнейшем прорвать их

Российские солдаты (Фото: пропагандистские СМИ)

Российские войска пытаются найти и использовать слабые места в украинской обороне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух украинских военных.

По словам одного из военных, действия россиян во многом зависят от качества укреплений конкретных позиций.