Politico: Російські солдати шукають слабкі місця в обороні України

За словами українських військових, росіяни шукають слабкі місця в обороні для подальшого їх пробивання

Російські солдати (Фото: пропагандистські медіа)

Російські війська намагаються знайти та використати слабкі місця в українській обороні. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох українських військових.

За словами одного з військових, дії росіян значною мірою залежать від якості укріплень конкретних позицій.

"Все залежить від командира. Якщо він накаже копати та мінувати, район буде добре укріплений. Якщо [росіяни] побачать, що ваш підрозділ добре окопався, вони атакують сусідні", – зазначив солдат.

Подібну тактику підтвердив виданню також Роман Погорілий, співзасновник DeepState. За його словами, противник наступає по всій лінії фронту, вишукуючи проблемні ділянки.

"Росіяни наступають усюди, шукають слабкі та проблемні місця, вони знають їх усі. І щойно вони знаходять ці місця, вони негайно зосереджують там свої ресурси та війська та починають пробивати. І саме тоді, на жаль, наша оборона починає руйнуватися", – сказав Погорілий.