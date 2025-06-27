Міноборони: Україна змінила підхід до фортифікацій через нову тактику російської армії
Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна змінила підхід до фортифікацій на фронті з урахуванням нової тактики Росії. Наразі споруди меншого масштабу, замасковані відповідно до рельєфу місцевості та з антидроновим захистом, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За даними Міноборони, підхід до інженерного облаштування змінився. Раніше будувалися великі батальйонні райони оборони та ротні опорні пункти з довгими ходами сполучення (2–5 км).

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Зараз, з огляду на нову тактику ворога – використання дрібних штурмових груп з безпілотниками, застосовується модель менших опорних пунктів з короткими сполученнями (60–70 метрів) і антидроновими укриттями.

Їх важче виявити, і вони ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

За даними Міноборони, будівництво фортифікацій виконується відповідно до затвердженого плану:

← у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань;

← станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Відомство також зазначає, що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках.

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Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Сучасні укріплення також маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Міністр оборони повідомив, що щоденно заслуховує командувачів щодо стану фортифікаційного обладнання оборонних рубежів.

Зокрема, голова Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Олександр Яковець підтвердив, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.

"Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", – заявив міністр.

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