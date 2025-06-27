Міноборони: Україна змінила підхід до фортифікацій через нову тактику російської армії

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна змінила підхід до фортифікацій на фронті з урахуванням нової тактики Росії. Наразі споруди меншого масштабу, замасковані відповідно до рельєфу місцевості та з антидроновим захистом, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За даними Міноборони, підхід до інженерного облаштування змінився. Раніше будувалися великі батальйонні райони оборони та ротні опорні пункти з довгими ходами сполучення (2–5 км).

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Зараз, з огляду на нову тактику ворога – використання дрібних штурмових груп з безпілотниками, застосовується модель менших опорних пунктів з короткими сполученнями (60–70 метрів) і антидроновими укриттями.

Їх важче виявити, і вони ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

За даними Міноборони, будівництво фортифікацій виконується відповідно до затвердженого плану:

← у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань;

← станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Відомство також зазначає, що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках.

Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Сучасні укріплення також маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Міністр оборони повідомив, що щоденно заслуховує командувачів щодо стану фортифікаційного обладнання оборонних рубежів.

Зокрема, голова Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Олександр Яковець підтвердив, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.

"Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", – заявив міністр.

20 червня співзасновник DeepState розповів LIGA .net , що фортифікації на кордоні Сумської області можна було будувати ще минулого року.

що фортифікації на кордоні Сумської області можна було будувати ще минулого року. Також він заявив, що антидронові сітки, які влада регіону встановлює на дорогах, не ускладнять аеророзвідку для окупантів, також є проблема зі стовпами, на які кріпляться ці захисні конструкції.