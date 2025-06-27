Минобороны: Украина изменила подход к фортификациям из-за новой тактики российской армии

Украина изменила подход к фортификационным сооружениям на передовой, учитывая новую тактику России. Сейчас сооружения меньшего масштаба, замаскированные под местность и оснащенные защитой от дронов, сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

По данным Министерства обороны, подход к инженерному обустройству изменился. Раньше строились большие батальонные районы обороны и ротные опорные пункты с длинными коммуникационными путями (2–5 км).

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В настоящее время, учитывая новую тактику противника – использование небольших штурмовых групп с беспилотниками, применяется модель меньших опорных пунктов с короткими коммуникациями (60–70 метров) и укрытиями от дронов.

Их сложнее обнаружить, и они эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронам.

По данным Министерства обороны, строительство фортификационных сооружений ведется в соответствии с утвержденным планом:

← в 2024 году по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач;

← по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Ведомство также отмечает, что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях.

В частности, на Сумском направлении укрепляются оборонительные рубежи на наиболее опасных направлениях. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей в соответствии с потребностями командования.

Современные укрепления также маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не выдавать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Министр обороны сообщил, что ежедневно заслушивает командующих относительно состояния фортификационного оборудования оборонительных рубежей.

В частности, глава Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Александр Яковец подтвердил, что все запланированные задачи выполняются в соответствии с графиком.

"Фортификация – это не только бетон и траншеи, а и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защиту наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это необходимо больше всего", – заявил министр.

20 июня соучредитель DeepState рассказал LIGA.net , что укрепления на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году.

укрепления на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году. Он также заявил, что противодроновые сети, которые власти региона устанавливают на дорогах, не затруднят воздушную разведку для оккупантов, а также есть проблема со столбами для крепления этих защитных конструкций.