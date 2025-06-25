"В такие блиндажи не заводил бы людей" – комбат Кузик о состоянии фортификаций на фронте

Петр Кузик (Фото: wikimedia.org)

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик заявил, что некоторые фортификационные сооружения на фронте построены без учета реалий современной войны. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Я в такой окоп ни людей бы не завел, ни сам бы не зашел работать", – заявил Кузик, комментируя увиденные позиции, по его словам, напоминающие схемы времен Второй мировой войны.

Он отметил, что его подразделение либо заходит на уже вырытые окопы, либо вынуждено копать новые прямо под огнем врага.

Кузик предположил, что часть из них строилась по устаревшим нормам, без учета нынешних реалий войны. Он добавил, что это может быть либо результатом коррупции, либо профессиональной некомпетентности, либо безразличия исполнителей.

"Есть три причины: первая – кража государственных средств, вторая – отсутствие опыта и профессиональности, третья – пофигизм", – сказал командир.

Кузик подчеркнул, если отвечающие за строительство укрытий представили бы на месте пехотинца своих сыновей, то "фортификации были бы супер качественными".

"Если бы они имели кровное отношение к этой войне, и война для них не была популизмом, пиаром и так далее, они реально бы воевали. Готовя эти позиции – воевали", – отметил командир.

20 июня соучредитель Deepstate рассказал LIGA.net, что фортификации на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году.