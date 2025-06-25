"У такі бліндажі не заводив би людей" – комбат Кузик про стан фортифікацій на фронті

Петро Кузик (Фото: wikimedia.org)

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що деякі фортифікаційні споруди на фронті збудовані без урахування реалій сучасної війни. Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.

"Я в такий окоп ні людей би не завів, ні сам би не зайшов працювати", – заявив Кузик, коментуючи побачені позиції, які, за його словами, нагадують схеми часів Другої світової війни.

Він зазначив, що його підрозділ або заходить на вже вириті окопи, або змушений копати нові прямо під вогнем ворога.

Кузик припустив, що частина з них будувалася за застарілими нормами, без урахування нинішніх реалій війни. Він додав, що це може бути або результатом корупції, або фахової некомпетентності, або байдужості виконавців.

"Є три причини: перше – крадіжка державних коштів, друге – відсутність досвіду та фаховості, третє – пофігізм", – сказав командир.

Кузик наголосив, якщо ті, хто відповідає за будівництво укриттів, уявили б на місці піхотинця своїх синів, то "фортифікації були б супер'якісними".

"Якби вони мали кровне відношення до цієї війни, і війна для них не була популізмом, піаром і так далі, то вони б реально воювали. Готуючи ці позиції – воювали", – зазначив командир.

20 червня співзасновник Deepstate розповів LIGA.net, що фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще минулого року.