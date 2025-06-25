"У такі бліндажі не заводив би людей" – комбат Кузик про стан фортифікацій на фронті
Петро Кузик (Фото: wikimedia.org)

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що деякі фортифікаційні споруди на фронті збудовані без урахування реалій сучасної війни. Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.

"Я в такий окоп ні людей би не завів, ні сам би не зайшов працювати", – заявив Кузик, коментуючи побачені позиції, які, за його словами, нагадують схеми часів Другої світової війни.

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Він зазначив, що його підрозділ або заходить на вже вириті окопи, або змушений копати нові прямо під вогнем ворога.

Кузик припустив, що частина з них будувалася за застарілими нормами, без урахування нинішніх реалій війни. Він додав, що це може бути або результатом корупції, або фахової некомпетентності, або байдужості виконавців.

"Є три причини: перше – крадіжка державних коштів, друге – відсутність досвіду та фаховості, третє – пофігізм", – сказав командир.

Кузик наголосив, якщо ті, хто відповідає за будівництво укриттів, уявили б на місці піхотинця своїх синів, то "фортифікації були б супер'якісними".

"Якби вони мали кровне відношення до цієї війни, і війна для них не була популізмом, піаром і так далі, то вони б реально воювали. Готуючи ці позиції – воювали", – зазначив командир.

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