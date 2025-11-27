Politico: Рубио заявил, что США хотят сначала мирное соглашение, а уже потом – гарантии для Украины

Госсекретарь США заявил о намерении требовать заключения мирного соглашения как предпосылку для предоставления Украине гарантий безопасности

Государственный секретарь США Марко Рубио (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата и собеседника, близкого к переговорному процессу.

По их словам, именно это условие стало ключевым в американских предложениях Киеву в течение последней недели.

Во время телефонного разговора с европейскими чиновниками Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп готов договариваться о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которые должны обеспечить безопасность Киева.

По словам другого европейского дипломата, Рубио заверил европейских союзников, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом администрации. Этот вопрос рассматривается отдельно от уже согласованных пунктов, и США стремятся быстро принять весь пакет договоренностей.

Рубио упоминал гарантии безопасности во время переговоров в Женеве на прошлой неделе, но не делился деталями и не повторил предложение во время разговоров с британскими и французскими представителями.

Дипломаты также сообщили, что Рубио поднял другие вопросы – они должны быть решены после соглашения, и европейцы трактовали как касающиеся территориальной целостности Украины и замороженных российских активов.

Государственный департамент опроверг эту информацию. Представитель Госдепа Томми Пиготт заявил, что Рубио и администрация Трампа четко подчеркивают, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения.

Белый дом также настаивал на том, что любой окончательный мирный план будет содержать гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно публично и частным образом подтверждала, что любое соглашение должно обеспечить полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", – заявила пресс-секретарь Анна Келли.

В материале также говорится, что администрация Трампа "все больше движется от полной поддержки Украины к более нейтральной позиции". Рубио сообщил коллегам, что США не могут считаться справедливым посредником, поскольку одновременно оказывают военную помощь Украине и накладывают санкции на Россию.

Издание пишет, что некоторые европейские страны обеспокоены, что администрация Трампа может склонить переговоры в пользу России. Члены НАТО пытаются определить, как поддерживать пострадавшую от войны страну, в том числе с помощью разведданных. Украинские лидеры считают гарантии безопасности Запада необходимым элементом любой возможной сделки с Россией.