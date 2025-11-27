Politico: Рубіо заявив, що США хочуть спочатку мирну угоду, а вже потім – гарантії для України

Держсекретар США заявив про намір Вашингтона вимагати укладення мирної угоди як передумову для надання Україні гарантій безпеки

Державний секретар США Марко Рубіо (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Про це пише Politico з посиланням на неназваного європейського дипломата та співрозмовника, близького до переговорного процесу.

За їх словами, саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву протягом останнього тижня.

Під час телефонної розмови з європейськими чиновниками Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий домовлятись про довгострокові гарантії безпеки для України, які мають забезпечити безпеку Києва.

За словами іншого європейського дипломата, Рубіо запевнив європейських союзників, що гарантії безпеки для України є пріоритетом адміністрації. Це питання розглядається окремо від уже узгоджених пунктів, і США прагнуть швидко ухвалити весь пакет домовленостей.

Рубіо згадував гарантії безпеки під час переговорів у Женеві минулого тижня, але не ділився деталями та не повторив пропозицію під час розмов із британськими та французькими представниками.

Дипломати також повідомили, що Рубіо порушив інші питання – вони мають бути вирішені після угоди, і європейці трактували їх як такі, що стосуються територіальної цілісності України та заморожених російських активів.

Державний департамент спростував цю інформацію. Представник Держдепу Томмі Піготт заявив, що Рубіо та адміністрація Трампа чітко підкреслюють: гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди.

Білий дім також наполягав на тому, що будь-який остаточний мирний план міститиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово публічно і приватно підтверджувала, що будь-яка угода повинна забезпечити повні гарантії безпеки й стримування для України", – заявила прессекретарка Анна Келлі.

В матеріалі також йдеться, що адміністрація Трампа "дедалі більше рухається від повної підтримки України до більш нейтральної позиції". Рубіо повідомив колегам, що США не можуть вважатися справедливим посередником, оскільки одночасно надають військову допомогу Україні та накладають санкції на Росію.

Видання пише: деякі європейські країни занепокоєні, що адміністрація Трампа може схилити переговори на користь Росії. Члени НАТО намагаються визначити, як підтримувати постраждалу від війни країну, зокрема за допомогою розвідданих. Українські лідери вважають гарантії безпеки Заходу необхідним елементом будь-якої можливої угоди з Росією.