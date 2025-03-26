Politico: В ЕС критикуют Каллас за слишком ястребиную позицию в отношении России

Собеседники медиа обвиняют Каю Каллас в выдвижении серьезных предложений без согласования и произвол в заявлениях

Кая Каллас (Фото: Atef Safadi / EPA)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ей вменяют слишком агрессивные высказывания против России и конфронтацию с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов, осведомленных в этом вопросе.

В материале говорится, что проблемы Каллас начались в первый день в должности. В ходе поездки в Киев она написала в социальной сети X (бывший Twitter): "Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну" против России.

Некоторые официальные лица ЕС сказали, что им неприятно, что глава дипломатии, работающая на своем посту день, почувствовала свободу выйти за рамки того, что они сочли устоявшимися формулировками после двух лет полномасштабного вторжения России в Украину.

"Она все еще ведет себя как премьер-министр", — сказал один дипломат ЕС.

Вышеупомянутый дипломат и еще девять чиновников ЕС указали на то, что они считают рядом ошибок, допущенных Калласом в течение первых нескольких месяцев работы, начиная от выдвижения серьезных предложений без согласования до произвола в заявлениях по внешней политике.

Когда глава евродипломатии давила на страны ЕС, чтобы те предоставили больше военной помощи Украине, несколько дипломатов выразили недовольство ее стилем руководства, жалуясь на то, что они назвали отсутствием консультаций по щекотливым вопросам.

В последующие месяцы эти беспокойства только возросли, в частности из-за ястребиной позиции Каллас по отношению к России, что привело к разногласиям с Испанией и Италией, которые не разделяют ее оценки относительно угрозы со стороны РФ для Евросоюза.

"Если вы послушаете ее, кажется, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не является линией ЕС", – посетовал один европейский чиновник.

Вернувшись в феврале с Мюнхенской конференции по безопасности, Каллас подготовила предложение для стран ЕС предоставить Украине миллиарды долларов срочной военной помощи после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг Россию как проблему.

Она распространила документ для быстрой компенсации потенциального дефицита помощи со стороны США, в котором, среди прочего, содержалась просьба к 27 странам-членам ЕС найти не менее 1,5 млн артснарядов.

Предложение было сделано без предупреждения вечером в воскресенье перед встречей министров иностранных дел. Это вызвало большой резонанс. Еще более разительным для некоторых стран было то, как Каллас структурировала свое предложение. Она требовала, чтобы каждая страна внесла вклад, пропорциональный размеру ее экономики.

Для некоторых государств это выглядело как принуждение. На прошлой неделе критика достигла апогея, когда Каллас согласилась снизить амбициозность своего плана и на первом этапе закупить артиллерийские снаряды на 5 млрд евро.

Два дипломата из Восточной и Северной Европы отметили, что Каллас не смогла получить поддержку от крупных стран, таких как Франция, прежде чем представить свое предложение.

Также в материале говорится, что Каллас критикуют за сорванную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Два собеседника утверждают, что Каллас не подготовила должным образом основу для встречи, не предложив американской стороне четких результатов.

Затем последовал спор в Овальном кабинете между президентом Владимиром Зеленским с Трампом и Вэнсом. На фоне всеобщего шока от резких высказываний в адрес Зеленского Каллас написала в социальных сетях, что "свободный мир нуждается в новом лидере" – комментарий, который, возможно, соответствовал настроениям возмущения во многих частях Европы, но также разозлил страны, упорно пытающиеся поддерживать связи с Белым домом.

"Большинство стран не хотят разжигать отношения со США. Сказать, что свободный мир нуждается в новом лидере, это вовсе не то, что большинство лидеров хотели бы сказать", — подчеркнул один из собеседников.

27 ноября 2024 года Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии. Тогда бывший премьер Эстонии Каллас официально стал главой евродипломатии, сменив Борреля.

1 декабря Каллас, в первый день работы в должности, посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским.