Politico: В ЄС критикують Каллас за занадто яструбину позицію щодо Росії

Співрозмовники медіа звинувачують Каю Каллас у висуненні серйозних пропозицій без погодження та свавільстві у заявах

Кая Каллас (Фото: Atef Safadi / EPA)

Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидають занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних дипломатів, обізнаних з цим питанням.

У матеріалі йдеться, що проблеми Каллас почалися в перший день на посаді. Під час поїздки до Києва вона написала у соціальній мережі X (колишній Twitter): "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну" проти Росії.

Деякі офіційні особи ЄС сказали, що їм неприємно, що глава дипломатії, яка працює на своїй посаді день, відчула свободу вийти за рамки того, що вони вважали усталеними формулюваннями після двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вона все ще поводиться як прем’єр-міністр", — сказав один дипломат ЄС.

Вищезазначений дипломат і ще дев’ять посадовців ЄС вказали на те, що вони вважають низкою помилок, допущених Каллас протягом перших кількох місяців роботи, починаючи від висунення серйозних пропозицій без погодження до свавільства у заявах щодо зовнішньої політики.

Коли очільниця євродипломатії тиснула на країни ЄС, щоб ті надали більше військової допомоги Україні, кілька дипломатів висловили невдоволення її стилем керівництва, скаржачись на те, що вони назвали відсутністю консультацій з делікатних питань.

У наступні місяці ці занепокоєння лише зросли, зокрема через яструбину позицію Каллас щодо Росії, що призвело до розбіжностей з Іспанією та Італією, які не поділяють її оцінки щодо загрози з боку РФ для Євросоюзу.

"Якщо ви послухаєте її, здається, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, що не є лінією ЄС", – поскаржився один європейський посадовець.

Повернувшись у лютому з Мюнхенської конференції з безпеки, Каллас підготувала пропозицію для країн ЄС надати Україні мільярди доларів термінової військової допомоги після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув Росію як проблему.

Вона розповсюдила документ для швидкої компенсації потенційного дефіциту допомоги з боку США, в якому, серед іншого, містилося прохання до 27 країн-членів ЄС знайти щонайменше 1,5 млн артснарядів.

Пропозиція була зроблена без попередження ввечері у неділю, перед зустріччю міністрів закордонних справ. Це викликало неабиякий резонанс. Ще більш разючим для деяких країн було те, як Каллас структурувала свою пропозицію. Вона вимагала, щоб кожна країна зробила внесок, пропорційний розміру її економіки.

Для деяких держав це виглядало як примус. Минулого тижня критика досягла апогею, коли Каллас погодилася знизити амбітність свого плану і на першому етапі закупити артилерійські снаряди на 5 млрд євро.

Двоє дипломатів зі Східної та Північної Європи наголосили, що Каллас не змогла отримати підтримку від великих країн, таких як Франція, перш ніж подати свою пропозицію.

Також у матеріалі зазначається, що Каллас критикують за зірвану зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні. Двоє співрозмовників стверджують, що Каллас не підготувала належним чином основу для зустрічі, не запропонувавши американській стороні чітких результатів.

Потім відбулася суперечка в Овальному кабінеті між президентом Володимиром Зеленським з Трампом і Венсом. На тлі загального шоку від різких висловлювань на адресу Зеленського Каллас написала у соціальних мережах, що "вільний світ потребує нового лідера" – коментар, який, можливо, відповідав настроям обурення в багатьох частинах Європи, але також роздратував країни, які наполегливо намагаються підтримувати зв'язки з Білим домом.

"Більшість країн не хочуть розпалювати відносини зі США. Сказати, що вільний світ потребує нового лідера, це зовсім не те, що більшість лідерів хотіли б сказати", – наголосив один зі співрозмовників.

27 листопада 2024 року Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії. Тоді колишня прем'єрка Естонії Каллас офіційно стала очільницею євродипломатії, змінивши Борреля.

1 грудня Каллас, у перший день роботи на посаді, відвідала Київ, де провела перемовини із Зеленським.