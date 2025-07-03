Politico: Зеленский планирует обсудить паузу в поставках оружия с Трампом

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов, знакомых с планами.

По словам собеседников издания, идея телефонного разговора возникла 2 июля, когда стало известно о приостановке поставок некоторых видов американского оружия Украине.

"США сообщат Украине о своем решении сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", – сказал один из собеседников Politico.

Как отмечает издание, Украина больше не пытается добиться от США увеличения поставок вооружений. Новый подход украинской стороны заключается в получении разрешения Соединенных Штатов на закупку европейскими странами американского оружия для Украины.

Один из собеседников сообщил, что сейчас обсуждаются детали этих поставок, которые должны быть одобрены правительством США.