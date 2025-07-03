Politico: Зеленский планирует обсудить паузу в поставках оружия с Трампом
США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов, знакомых с планами.
По словам собеседников издания, идея телефонного разговора возникла 2 июля, когда стало известно о приостановке поставок некоторых видов американского оружия Украине.
"США сообщат Украине о своем решении сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", – сказал один из собеседников Politico.
Как отмечает издание, Украина больше не пытается добиться от США увеличения поставок вооружений. Новый подход украинской стороны заключается в получении разрешения Соединенных Штатов на закупку европейскими странами американского оружия для Украины.
Один из собеседников сообщил, что сейчас обсуждаются детали этих поставок, которые должны быть одобрены правительством США.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- В тот же день посол США в НАТО Мэттью Уитакер, комментируя это решение, заявил, что Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточное количество вооружений на складах.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются консультации между Украиной и США о поставках американской военной помощи, в частности ракет для ПВО.