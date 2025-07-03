Politico: Зеленський планує обговорити паузу у постачанні зброї із Трампом

США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох європейських дипломатів, знайомих із плануванням.

За словами співбесідників видання, ідея про телефонну розмову виникла 2 липня, коли стало відомо про призупинення постачання деяких видів американської зброї України.

"США повідомлять Україну про своє рішення сьогодні в Києві, і дуже скоро буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", – сказав один зі співрозмовників Politico.

Як зазначає видання, Україна вже не намагається домогтися від США більшої кількості зброї. Новий підхід української сторони полягає в тому, щоб отримати дозвіл Сполучених Штатів на закупівлю європейськими країнами американської зброї для України.

Один зі співрозмовників розповів, що зараз обговорюються деталі цих постачань, які повинні бути схвалені урядом США.