Политика открытых дверей. Зеленский обсудил со Столтенбергом участие в саммите НАТО
Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, а также возможное участие в нем Украины. Об этом глава державы сообщил в Twitter.
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"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!" – заявил Зеленский.
Как сообщил генсек Альянса, во время разговора с президентом Украины он подчеркнул, что "НАТО не пойдет на компромиссы (с Россией, – ред.) по ключевым принципам".
"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – подчеркнул он.
Столтенберг напомнил, что союзники призывают Россию к немедленной деэскалации.
- В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности, она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ начала угрожать "военными шагами".
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