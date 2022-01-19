Политика открытых дверей. Зеленский обсудил со Столтенбергом участие в саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, а также возможное участие в нем Украины. Об этом глава державы сообщил в Twitter.

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"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!" – заявил Зеленский.

Как сообщил генсек Альянса, во время разговора с президентом Украины он подчеркнул, что "НАТО не пойдет на компромиссы (с Россией, – ред.) по ключевым принципам".

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – подчеркнул он.

Столтенберг напомнил, что союзники призывают Россию к немедленной деэскалации.

СПРАВКА. Очередной саммит НАТО запланирован на 29-30 июня 2022 года в Мадриде. Участники обсудят программу "НАТО-2030", ее цель – сдерживание будущих угроз, в том числе возможной новой волны агрессии России.

Александр Матвиенко

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