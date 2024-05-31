Политолог Усов: У армии Беларуси есть 45 000 военных, но воевать готовы где-то 7000

По мнению Павла Усова, массовая гибель беларусов в боевых действиях может привести к серьезному внутриполитическому напряжению и дестабилизации

Военные армии Беларуси (Фото: пропагандистский ресурс БелТа)

Личный состав беларуской армии составляет 45 000, 90% из них – это срочники, которые не готовятся к реальным боевым действиям. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил беларуский политолог Павел Усов.

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"Говорить о том, что Лукашенко готов бросить в ад войны свои войска пока нельзя. Личный состав Вооруженных Сил Республики Беларусь составляет 45 000, 90% из них – срочники, которые не готовы к реальным боевым действиям, и большинство из них не являются линейными" войсками", – сказал он.

По мнению Усова, примерно 5000-7000 человек могут быть готовы к войне против Украины. Однако, подчеркнул он, массовая гибель беларусов в боевых действиях может привести к серьезному внутриполитическому напряжению и дестабилизации.

"Мотивация военнослужащих крайне низкая, что склоняет к дезертирству", – объяснил эксперт.

Кроме того, если Минск таки решит снова "включиться" в российско-украинскую войну, Силы обороны смогут наносить удары по критической инфраструктуре Беларуси, включая нефтеперерабатывающие заводы и т.д., а белорусские национальные воинские части, воюющие против России (полк Калиновского), смогут войти и вести боевые действия на территории страны.

"Таким образом, открытая война Лукашенко против Украины может стать катастрофой для режима, но это не значит, что Путин не заставит Лукашенко прибегнуть к провокационным действиям в отношении Украины", – подытожил Усов.

10 мая 2024 года издание NYT сообщило, что неподалеку от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.

24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.

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