Политолог Усов: У армии Беларуси есть 45 000 военных, но воевать готовы где-то 7000
Личный состав беларуской армии составляет 45 000, 90% из них – это срочники, которые не готовятся к реальным боевым действиям. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил беларуский политолог Павел Усов.
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"Говорить о том, что Лукашенко готов бросить в ад войны свои войска пока нельзя. Личный состав Вооруженных Сил Республики Беларусь составляет 45 000, 90% из них – срочники, которые не готовы к реальным боевым действиям, и большинство из них не являются линейными" войсками", – сказал он.
По мнению Усова, примерно 5000-7000 человек могут быть готовы к войне против Украины. Однако, подчеркнул он, массовая гибель беларусов в боевых действиях может привести к серьезному внутриполитическому напряжению и дестабилизации.
"Мотивация военнослужащих крайне низкая, что склоняет к дезертирству", – объяснил эксперт.
Кроме того, если Минск таки решит снова "включиться" в российско-украинскую войну, Силы обороны смогут наносить удары по критической инфраструктуре Беларуси, включая нефтеперерабатывающие заводы и т.д., а белорусские национальные воинские части, воюющие против России (полк Калиновского), смогут войти и вести боевые действия на территории страны.
"Таким образом, открытая война Лукашенко против Украины может стать катастрофой для режима, но это не значит, что Путин не заставит Лукашенко прибегнуть к провокационным действиям в отношении Украины", – подытожил Усов.
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