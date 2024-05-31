Політолог Усов: В армії Білорусі є 45 000 військових, але воювати готові десь 7000

На думку Павла Усова, масова загибель білорусів у бойових діях може призвести до серйозної внутрішньополітичної напруги та дестабілізації

Військові армії Білорусі (Фото: пропагандистський ресурс БелТа)

Особовий склад білоруської армії становить 45 000, 90% з них – це строковики, які не готуються до реальних бойових дій. Про це в коментарі LIGA.net повідомив білоруський політолог Павло Усов.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Говорити про те, що Лукашенко готовий кинути у пекло війни свої війська поки не можна. Особовий склад Збройних Сил Республіки Білорусь становить 45 000, 90% з них – строковики, які не готові до реальних бойових дій, і більшість з них не є лінійними військами", – сказав він.

На думку Усова, приблизно 5000-7000 людей можуть бути готовими до війни проти України. Проте, наголосив він, масова загибель білорусів у бойових діях може призвести до серйозної внутрішньополітичної напруги та дестабілізації.

"Мотивація військовослужбовців вкрай низька, що схиляє до дезертирства", – пояснив експерт.

Крім того, якщо Мінськ таки вирішить знову "включитися" у російсько-українську війну, Сили оборони зможуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі Білорусі, включно з нафтопереробними заводами тощо, а білоруські національні військові частини, які воюють проти Росії (полк Калиновського), зможуть увійти в Білорусь і вести бойові дії на території країни.

"Таким чином, відкрита війна Лукашенка проти України може стати катастрофою для режиму, але це не означає, що Путін не змусить Лукашенка вдатися до провокаційних дій щодо України", – підсумував Усов.

10 травня 2024 року видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.

24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.

Читайте також: Політолог Усов: Путін хоче отримати результати наступу РФ влітку, тому залучає Білорусь