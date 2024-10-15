Полиция: Большинство сообщений о минировании 14 октября поступило с российских IP-адресов

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Большинство сообщений о минировании зданий на территории Украины 14 октября поступило с российских IP-адресов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о минировании их зданий.

По данным правоохранителей, было проработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий – взрывчатки не было обнаружено. По факту ложных сообщений об угрозе безопасности граждан открыты уголовные производства.

"Такие сообщения – это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь повлечь за собой массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители напомнили, что в 2022 году в Нацполиции был разработан и утвержден "Алгоритм реагирования органов и подразделений полиции на массовые сообщения об угрозе взрыва", которым повышена роль оперативной составляющей, в частности применения подразделений киберполиции и криминального анализа при отработке таких сообщений.

Сил и средств полиции хватает, чтобы обеспечить выполнение всех соответствующих мер безопасности в таких случаях, подчеркнули в Нацполе.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Днем 14 октября по Украине массово поступали сообщения о минировании различных учреждений.

LIGA.net также получила уведомление о минировании своего офиса в Киеве. Проверка установила, что "все чисто".

также получила уведомление о минировании своего офиса в Киеве. Проверка установила, что "все чисто". В тот же день МИД ужесточил меры безопасности в ряде зарубежных дипломатических учреждений на фоне анонимных сообщений о минировании.