Поліція: Більшість повідомлень про мінування 14 жовтня надійшла з російських IP-адрес

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Більшість повідомлень про мінування будівель на території України 14 жовтня надійшла з російських IP-адрес. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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14 жовтня у всіх регіонах України на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель.

За даними правоохоронців, було опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель – вибухівки не було виявлено. За фактом неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження.

"Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці нагадали, що у 2022 році в Нацполіції був розроблений та затверджений "Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху", яким підвищена роль оперативної складової, зокрема застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу під час відпрацювання таких повідомлень.

Сил та засобів поліції вистачає, аби забезпечити виконання всіх відповідних безпекових заходів у таких випадках, наголосили в Нацполі.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Вдень 14 жовтня Україною масово надходили повідомлення про замінування різноманітних установ.

LIGA.net також отримала повідомлення про мінування свого офісу в Києві. Перевірка встановила, що "все чисто".

також отримала повідомлення про мінування свого офісу в Києві. Перевірка встановила, що "все чисто". Того самого дня МЗС посилило заходи безпеки в низці закордонних дипломатичних установ на тлі анонімних повідомлень про замінування.