Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева: фото

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с тем, что сегодня там запланировано проведение акций. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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На время проведения акций движение по Арсенальной площади, улице Ивана Мазепы, ул. Лаврской, аллее Героев Крут и по ул. Омеляновича-Павленка будет ограничено.
Правоохранители установили пропускные пункты, на которых с гражданами проводится разъяснительная работа о соблюдении карантинных мер и запрете использования запрещенной символики. Кинологи и взрывотехники проверили место проведения акций на предмет взрывоопасных или подозрительных предметов.
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