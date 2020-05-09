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Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева: фото

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
09.05.2020, 09:11

Сегодня в Киеве запланировано проведение акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с тем, что сегодня там запланировано проведение акций. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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На время проведения акций движение по Арсенальной площади, улице Ивана Мазепы, ул. Лаврской, аллее Героев Крут и по ул. Омеляновича-Павленка будет ограничено. 

Правоохранители установили пропускные пункты, на которых с гражданами проводится разъяснительная работа о соблюдении карантинных мер и запрете использования запрещенной символики. Кинологи и взрывотехники проверили место проведения акций на предмет взрывоопасных или подозрительных предметов. 

  • 5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.
  • 6 мая Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться. 

Читайте также: "Бессмертный полк". Кернес призвал провести 9 мая акцию на балконах

Владислав Сердюк
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