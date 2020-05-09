Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с тем, что сегодня там запланировано проведение акций. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На время проведения акций движение по Арсенальной площади, улице Ивана Мазепы, ул. Лаврской, аллее Героев Крут и по ул. Омеляновича-Павленка будет ограничено.

Правоохранители установили пропускные пункты, на которых с гражданами проводится разъяснительная работа о соблюдении карантинных мер и запрете использования запрещенной символики. Кинологи и взрывотехники проверили место проведения акций на предмет взрывоопасных или подозрительных предметов.

5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.

относятся к празднованию 6 мая Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться.

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