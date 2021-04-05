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Полиция открыла 17 уголовных дел по довыборам в Раду в Ивано-Франковской области

05.04.2021, 14:05
Полиция открыла 17 уголовных дел по довыборам в Раду в Ивано-Франковской области - Фото
Вооруженная охрана у здания окружного избиркома на 87 округе (Фото: движение ЧЕСНО)

Нацполиция открыла 17 уголовных производств, связанных с нарушениями на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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12 уголовных дел непосредственно связаны с нарушениями избирательного законодательства, пять – опосредованно, заявили в Нацполиции.

В том числе уголовные производства открыты:

– одно по факту воспрепятствования осуществлению избирательного права и работе избиркома, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

– пять по фактам подкупа избирателей;

– одно по факту использования подделанных документов;

– четыре по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

– шесть по фактам кражи избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

  • 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
Денис Юдин
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