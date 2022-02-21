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Полиция продлила усиленный режим несения службы до 26 февраля

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 13:41
Полиция продлила усиленный режим несения службы до 26 февраля - Фото
Игорь Клименко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)

В Украине усиленный режим несения службы полицейскими продлен до 26 февраля. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Изначально на фоне угрозы широкомасштабного вторжения РФ полиция переходила на усиленный режим с 14 до 19 февраля.

"Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единственным механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", – сказал Клименко.

Он отметил, что в прошлые выходные полиция и Нацгвардия усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

По его словам, сейчас около 2000 полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в стране.

Глава Нацполиции заверил, что каждый полицейский понимает важность своей службы и добросовестно выполняет обязанности по спокойствию и правопорядку внутри страны.

Усиленный режим предусматривает:

→ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
→ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
→ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

  • В Украине формируется резерв Сил территориальной обороны на случай широкомасштабного вторжения РФ.
  • В Киеве создан 10-дневный запас топлива на случай чрезвычайной ситуации, а предприятия критической инфраструктуры снабжены автономной системой связи. Также в столице создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России.

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Оксана Житнюк
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