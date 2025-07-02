Полиция: Семья из Днепра организовала массовую подделку документов

В рамках расследования правоохранители провели 40 обысков в восьми областях и Киеве

Следственные действия (Фото: ОГП)

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшуюся подделкой официальных документов. По версии следствия, организатором схемы является житель Днепра. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Подозрения получили девять участников преступной организации. Им инкриминируется создание, руководство и участие в преступной организации, изготовление и сбыт голографических защитных элементов, а также подделка, сбыт и использование поддельных документов.

По данным следствия, 49-летний житель Днепра вместе со своим родным братом и сыном организовали "бизнес", привлекая доверенных лиц из нескольких регионов Украины. Подозреваемые разработали четкий план деятельности с распределением ролей.

Одни участники отвечали за необходимое оборудование и нелицензионное программное обеспечение, а другие занимались поиском подлинных бланков официальных документов, внесением в них необходимых изменений, ложных сведений и голографических защитных элементов. Они размещали объявления в одном из мессенджеров о поиске заказчиков продукции и связывались с клиентами.

Поддельные документы передавались исключительно по почте с соблюдением конспирации, при этом в квитанции об отправке указывались вымышленные фамилии и телефоны.

Правоохранители провели 40 обысков в восьми областях и Киеве. Они изъяли поддельные документы, в том числе Министерства внутренних дел и Национальной полиции, оргтехнику, банковские карты, черновые записи и накладные, оружие, боеприпасы и четыре автомобиля.

Организатору и трем другим участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальным – содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

2 июня Лубинец сообщил, что должностные лица Киевского СИЗО могли вносить ложные данные в официальные документы, выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии Департамента по вопросам выполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Открыто уголовное производство.