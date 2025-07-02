Поліція: Сім’я із Дніпра організувала масове підроблення документів

У межах провадження правоохоронці провели 40 обшуків у восьми областях та Києві

Слідчі дії (Фото: ОГП)

Правоохоронці викрили групу осіб, яка займалася підробленням офіційних документів. Організував схему, за версією слідства, мешканець Дніпра. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Підозри отримали дев’ять учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації, виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також підроблення, збут і використання підроблених документів.

За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином налагодили "бізнес", залучивши довірених осіб з кількох регіонів України. Підозрювані розробили чіткий план діяльності з розподілом ролей.

Одні учасники відповідали за необхідне обладнання та неліцензійне програмне забезпечення, а інші – підшуковували дійсні бланки офіційних документів, вносили в них потрібні зміни, неправдиві відомості та голографічні захисні елементи. Вони розміщували оголошення в одному із месенджерів про пошук замовників продукції та зв’язувалися з клієнтами.

Передавали підроблені документи виключно поштою з дотриманням конспірації, зазначаючи у квитанції відправлення вигадані прізвища та телефони.

Правоохоронці провели 40 обшуків у восьми областях та Києві. Вони вилучили підроблені документи, зокрема Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції, оргтехніку, банківські картки, чорнові записи та накладні, зброю, набої та чотири автомобілі.

Організатору та ще трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншим – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

2 червня Лубінець повідомив, що службові особи Київського СІЗО могли вносити неправдиві дані до офіційних документів, витягів із протоколів засідань Центральної комісії Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. Відкрито кримінальне провадження.